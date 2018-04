Revue belicht omstreden volksrestaurant 21 april 2018

De kaartenverkoop voor de nieuwe voorstelling van Kortrijkse Revue is gestart.





Politici maken zich in een verkiezingsjaar vaak zorgen over de inhoud en dat is nu niet anders. Zo maakt de titel 'In de Good'ne fersjette' duidelijk dat het bij de horeca omstreden nieuw volksrestaurant Vork aan de Doorniksetunnel een hoofdrol speelt in het stuk van auteur Tom Boury. Ook de verlaagde Leieboorden komen aan bod. "Het was onder het voorzitterschap van Felix Decabooter (de CVP-ereschepen overleed begin 2008, nvdr.) dat er in 2005 een film werd gemaakt over de slechte toestand van de Leie-boorden aan de Broeltorens", zegt huidig voorzitter Guy Leleu.





"Ik durf te stellen dat de politiek zich dankzij die film voornam om de site heraan te leggen, wat nu dus gebeurd is." Opvallend: jongeren tot 16 jaar kunnen nu al voor 5 euro een ticket kopen voor de Revue. "De interesse van jongeren zwakt af, in tijden waar smartphones belangrijker worden. We hopen met het spotgoedkoop tarief om toch meer jeugd aan te trekken", aldus Leleu.





De Revue steunt See and Smile met een cheque van 1.000 euro. Die vzw organiseert humanitaire missies in derdewereldlanden.





'In de Good'ne fersjette' mikt op 2.300 toeschouwers. Er zijn opvoeringen in de stadsschouwburg op 25, 26 en 29 mei en 1 en 2 juni om 20 uur en op 27 mei om 14.45 uur. Info: www.kortrijkserevue.be. (LPS)