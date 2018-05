Reuzenbaby voor Manten en Kalle 'KINDJE' KAN ZELFS BEWEGEN PRIJSKAARTJE: 80.000 EURO PETER LANSSENS

12 mei 2018

02u32 0 Kortrijk Reuzen Manten en Kalle verwelkomen hun eerste 'baby'. Het is de eerste Kortrijkse reus die armen, benen én ogen kan bewegen. Kostprijs: 80.000 euro. Het geslacht en de naam worden op Sinksenzondag bekendgemaakt.

Symboolfiguren Manten en Kalle, de beroemde klokkenluiders zijn als twee gouden figuurtjes op het Belfort vereeuwigd, stapten in 1937 in het huwelijksbootje. Hoog tijd dus om voor het nageslacht te zorgen. 81 jaar later is het prijs. De bevalling verliep vlot in de reuzenmaterniteit van het Atypisch Atelier Publiek (AAP) van de creatieve vzw Bolwerk. "Het is niet de zoveelste statische reus, maar de eerste mechanische reus van onze stad. Kortrijk krijgt een gelaat", zegt schepen Wout Maddens (Open Vld).





Felblauwe ogen

De reuzenbaby van 6 jaar meet 5 meter en 10 centimeter en kost 80.000 euro. De draagstructuur van de reus is op een heftruck gemonteerd. Hij of zij kan armen en benen bewegen, met telegeleide ogen rondkijken en ja en nee knikken. Om zo een intens contact met het publiek te hebben. "Een chauffeur rijdt de reus met de heftruck rond, terwijl zes andere mensen de ledematen besturen", zeggen broers Ruben en Servaas Benoit van de vzw Bolwerk. "De reuzenbaby is van polyester. En het kind heeft felblauwe ogen, een aardig smoeltje en natuurlijke vlassen haren, om zachtaardig en aaibaar over te komen. De reus draagt witte kledij met rode bollen, op maat gemaakt door textielartieste Roos Van den Dries en met een knipoog naar de kleuren van de stad Kortrijk. Het is een Arisch type. Wie zich geroepen voelt om daar kritiek op te hebben omdat onze maatschappij multicultureel is, wacht best nog even af. Want als de reuzenbaby groter is, zal hij of zij verliefd worden op een aangespoelde gastarbeider."





Meisje of jongen?

De onthulling van de reuzenbaby gebeurt tijdens de sinksenfeesten op zondag 20 mei om 15 uur, aan het historisch stadhuis op de Grote Markt. Dan worden ook het geslacht en de naam bekendgemaakt, in het gezelschap van reuzen Minneke en Bertrand uit Bissegem, Rollo uit Rollegem en Tom uit Tombroek. Het gezelschap trekt vervolgens onder begeleiding van fanfare Die Verdammte Spielerei naar het Belfort, waar de reuzenbaby in het bevolkingsregister wordt ingeschreven. Daarna is er een geboortelied en babyborrel met muziek, dans en doopsuiker. De reuzenbaby trekt na het feest naar de verlaagde Leieboorden, waar hij of zij uitrust en de nacht doorbrengt. Tot slot: letterzetter Jonas Bruyneel van Kortrijk herschreef het levensverhaal van de trotse ouders Manten en Kalle.





