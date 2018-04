Restaurant De Geit mag blijven 30 april 2018

De Geit in het Laatste Oortje in Sint-Denijs blijft open. Het terras en de veranda, in 1977 illegaal opgetrokken, zijn geregulariseerd. Een buurtbewoner ging tegen de gemeentelijke regularisatievergunning in beroep. Maar het provinciebestuur bevestigt de vergunning. Een planologisch attest van de gemeente gaf eerder al aan dat het terras en de veranda niet hinderlijk zijn. Er was ook een gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, omdat het terras en de veranda stijlvol zijn en aan een mooi en landelijk restaurant palen. Brouwerij Omer Vander Ghinste is eigenaar van De Geit. De uitbater is Bert Vanhalle (47) uit Kortrijk. "Het gezond boerenverstand heeft gezegevierd", laat hij op Facebook weten. (LPS)