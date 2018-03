Restaurant Bloesem wordt Restaurant Split 01 maart 2018

02u38 1 Kortrijk Restaurant Bloesem in de Kapucijnenstraat is overgenomen door Dieter De Clercq (30) en Gilles Verhaeghe (27) van het populaire Café 56. Ze openen er midden april restaurant Split, waar foodsharing centraal zal staan en waar je ook cocktails en wijntjes zal kunnen ontdekken.

"Het is een pand met potentieel én de locatie aan de verlaagde Leieboorden nabij de Broeltorens spreekt aan", vertelt Dieter De Clercq. "We staan trouwens helemaal achter het autoluwe karakter hier, waar recent commotie over was. Het is net een troef om toeristen naar hier te krijgen. Een werkneemster van Café 56 wordt het gezicht van Split. Wie ze precies is, maken we later bekend. Het principe is simpel. Klanten kiezen uit vooraf gekozen internationale gerechtjes en delen die met elkaar. Het interieur wordt opgefrist. En Café 56 blijft voor alle duidelijkheid open in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat", aldus De Clercq.





Irish Pub

De komst van Split is uitstekend nieuws voor de Kapucijnenstraat, waar eindelijk ook de bouwaanvraag voor de Irish Pub van Patrick Foley binnen is bij de stad. De nieuwe Ierse pub opent ten vroegste in de zomer, tegenover de Budascoop. (LPS)