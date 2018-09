Respecteer verbod op zwaar werfverkeer in schoolbuurten 04 september 2018

02u32 2 Kortrijk De stad roept op om het charter werftransport na te leven, nu een nieuw schooljaar begonnen is. "De politie houdt extra toezicht op het respecteren van het charter", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

In Kortrijk zijn schoolbuurten sinds 1 september 2016 een uur voor de eerste bel en dertig minuten na schooltijd verboden terrein voor zwaar werfverkeer. Het verkleint de kans op dodehoekongevallen. De stad sloot het charter af met de Bouwunie, Confederatie Bouw, Fema en Fedbeton. Het wordt soms met voeten getreden, zo bleek de voorbije twee jaar. "Het is een herenakkoord en niet wettelijk afdwingbaar", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "Maar alle partners zijn overtuigd van het belang. Als we merken dat iemand het charter niet respecteert, nemen we onmiddellijk contact op, tot nu toe met positief gevolg. We blijven het zo doen, tot iedereen mee is. Indien personeel van scholen of ouders overtredingen vaststellen, kunnen ze dat melden via het gratis nummer 1777."





Het charter omvat nu verder een verbod op werftransport met tractoren in bebouwde kommen, ruimer dan schoolomgevingen. Werfroutes moeten proper gehouden worden. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de bouwsector werkten ook een online charter uit, waarmee je het werfverkeer in de buurt van scholen regelt.





Steeds meer steden en gemeenten volgen ondertussen het voorbeeld van Kortrijk, waar het charter een Vlaamse primeur was. (LPS)