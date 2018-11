Renovatie Leiebrug in 2021 16 november 2018

Het agentschap wegen en verkeer (AWV) volgt bruggen op die onder verscherpt toezicht staan. Lees: die in een slechte staat zijn. De Leiebrug in Kortrijk, die de Leie overspant en zo de Leie- met de Budastraat verbindt, staat op die lijst. Er is al een tonnagebeperking van kracht op de brug. "De situatie wordt gemonitord, de Leiebrug is tot op vandaag stabiel", zegt parlementair Tine Soens (sp.a), die er een vraag over stelde aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). "Een studie voor het herstel van de brug is nog niet opgestart en gebeurt bij voorkeur samen met omliggende wegenwerken. De renovatie van de brug staat wel op het meerjarenprogramma voor 2021. Het budget voor het herstel van de Leiebrug wordt op 400.000 euro geraamd", aldus Tine Soens.





(LPS)