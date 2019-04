Rel rond ‘kleuters’ met hoofddoek in wij(k)kranten: “Vlaams Belang manipuleert bewust foto’s” Peter Lanssens

22u50 8 Kortrijk Vlaams Belang en het stadsbestuur van Team Burgemeester, N-VA en sp.a clashen frontaal over het publiceren van foto’s van (ook) ‘kleuters’ met hoofddoek op de voorpagina’s van wij(k)kranten. Volgens burgemeester Vincent Van Quickenborne manipuleert Vlaams Belang bewust foto’s. De vraag moet ook gesteld worden of het wel effectief over kleuters gaat op de foto’s.

“De foto’s die het Vlaams Belang op sociale media laat rondgaan, zijn duidelijk bewerkt”, zegt Van Quickenborne. “Het is trouwens niet de eerste keer dat extreemrechts zo ‘fake news’ in Kortrijk verspreidt. De originele foto’s tonen de stad zoals hij is. Er verschijnen jaarlijks duizenden foto’s in stadspublicaties. Op sommige daarvan staat een hoofddoek omdat er mensen en jongeren zijn in onze stad die een hoofddoek dragen. Het zijn de mensen van de wijkteams en communicatie die de foto’s maken en kiezen. Wij gaan die als stadsbestuur niet censureren. Laat staan dat we mensen zouden wegknippen uit foto’s. Het stadsbestuur is niet voor of tegen de hoofddoek. Mensen en gezinnen zijn vrij om zelf keuzes te maken. Wat extreemrechts wil, komt neer op een hoofddoekenverbod in publieke ruimtes. Dat is een schending van de grondwet”, aldus Vincent Van Quickenborne.

Uitgebreid debat

“De stad verspreidt zo een radicale en vrouwonvriendelijke interpretatie van de islam”, vindt Wouter Vermeersch van Vlaams Belang. “Ik verwijs naar de Iraans-Belgische vrouwenrechtenactiviste Darya Safai van N-VA, die stelt dat het opleggen van hoofddoeken aan kinderen geen vrije keuze is. Ik verwijs ook naar toenmalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir van N-VA. Die verontwaardigd reageerde op foto’s van kleuters met een hoofddoek bij de Turkse organisatie Milli Görüs. En dan is er Hendrik Bogaert van CD&V, die eerder voor een algemeen hoofddoekenverbod in de publieke ruimte pleitte. De islamitische hoofddoek is een (anti-)seksueel instrument. Vrome moslims vinden dat gehuwde vrouwen en ongehuwde meisjes vanaf de puberteit – om hun (familie-)eer te beschermen – zichzelf dienen te bedekken. Om niet de lust op te wekken van mannelijke toeschouwers. Ik vraag een uitgebreid debat. Waarbij experten tijdens een gemeenteraad de complexe en gevoelige materie toelichten aan de beleidsmakers. En uitleggen waarom dit soort communicatie een verkeerd signaal geeft aan de Kortrijkse samenleving”, aldus Wouter Vermeersch.