Rekken vallen van laadklep op auto 28 juni 2018

Een vrachtwagenchauffeur van warenhuisketen Colruyt beleefde gisteren niet zijn leukste werkdag.





Op de parking van warenhuis Bio Planet langs de Brugsesteenweg in Kortrijk vielen tal van gevulde rekken met producten van zijn geopende laadklep. Een zwaar koelrek belandde op de achterkant van een geparkeerde wagen en veroorzaakte heel wat schade. De trekker met oplegger, volgestouwd met artikelen voor het warenhuis, stond iets voor de middag op de parking. Klaar om te lossen. De chauffeur had al de laadklep geopend toen bleek dat hij de Toyota van een klant blokkeerde. "Ik wou wel even wachten maar toen ik hoorde dat het wellicht nog een half uur zou duren, vroeg ik de chauffeur toch om zijn vrachtwagen te verplaatsen", vertelt de klant. "Ik had vers vlees bij dat niet lang in de volle zon kon blijven liggen." De chauffeur liet de taak om de vrachtwagen een metertje vooruit te rijden over aan een collega. Maar van zodra de vrachtwagen vooruit reed, kwam de volledige lading mobiele rekken in beweging. Drie grote rekken vol producten denderden van de laadklep en kwamen op de parking én op de achterkant van de Toyota van de klant terecht. De achterruit van de wagen barstte en ook het koetswerk raakte zwaar beschadigd. "Gelukkig zat mijn kleinkind niet op de achterbank in het zitje", bleef de vrouw nog positief. Een takelwagen van takelfirma Devriese wat verderop snelde ter plaatse om de zware rekken opnieuw rechtop te krijgen. (LSI)