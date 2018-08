Regus opent business center aan Pottelberg 07 augustus 2018

Regus heeft een werkplek aan bouwcentrum Pottelberg geopend, in de Dumolinlaan 1. Het omvat 30 co-workingplekken, 47 kantoren en twee vergaderzalen, die je per uur, dag, week of permanent kunt huren. "Het leent zich voor starters uit de regio, (inter)nationale bedrijven en flexwerkers die dichter bij huis willen werken", zegt PR-man Emanuel Sys van Regus.





Er zijn 25 parkeerplaatsen en twee bushaltes op amper tweehonderd meter, terwijl het station van Kortrijk op twee kilometer afstand ligt. "Vandaag is 2,6 procent van alle kantooroppervlakte in België voor 'kantoornomaden' ingericht", zegt Marjo Jespers van Regus België. "Tegen 2035 zal dat meer dan 30 procent zijn."





Los gebruik van de werkplek kan al vanaf 59 euro per maand en je kunt er elke werkdag van 9 tot 17 uur binnen. Meer info op www.regus.be/kantoren/kortrijk. (LPS)