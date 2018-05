Regularisatie voor uitbreiding moskee 18 mei 2018

Het stadsbestuur zet het licht op groen om in de Stasegemsestraat de omvorming van een huis naar gebedsruimte te regulariseren.





De gewijzigde functie 'bestaat al geruime tijd'. Zo is te lezen in het verslag van het schepencollege. Het pand paalt aan moskee Atakwa. Van zodra de moslimgemeenschap het pand niet meer nodig heeft als gebedsruimte, moet het wel weer omgevormd worden tot een kwaliteitsvolle eengezinswoning. De moslimgemeenschap heeft zoals bekend plannen voor een nieuwe moskee in de Brugsesteenweg, waar nu nog Bio-Planet zit. (LPS)