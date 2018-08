Regisseur in ziekenhuis: docu over Popcenter uitgesteld 14 augustus 2018

Een documentaire over de gewezen platenzaak Popcenter in de Kleine Sint-Jansstraat en over de legendarische uitbater Jacques Merlevede (65) en zijn vrouw Bernadette Beernaert (62) is uitgesteld. "Regisseur Stefaan Sinnaeve heeft in Ierland een zwaar verkeersongeval gehad", zegt Merlevede. "Een Amerikaanse toerist was vergeten dat je links moet rijden in Ierland en knalde frontaal op de auto van Sinnaeve. Het is afwachten hoe snel Stefaan Sinnaeve zal herstellen, hij ligt momenteel in het ziekenhuis", aldus Jacques Merlevede. De première van de documentaire van productiehuizen Wild Cherry Pictures en HD Studio is dus niet op 23 augustus in de Budascoop. Het zal wellicht eerder ergens in het najaar worden. Er volgt later een nieuwe datum. (LPS)