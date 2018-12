Regering maakt centen voor Reepbrug vrij Peter Lanssens

18 december 2018

20u16 0 Kortrijk Het licht staat op groen bij de Vlaamse regering om geld vrij te maken voor een nieuwe Reepbrug in Kortrijk. Er komt zo eind 2020 na 25 jaar een einde aan de Leiewerken. Dan opent de voetgangersbrug met ook liften voor fietsen. De Reepbrug wordt ontworpen door Ney&Partners - BXL.

De stalen brug van 60 meter lang zal de hoek van de Schinkelstraat en Nijverheidskaai met de tip van het Buda-eiland aan de achterkant van de campus Onze-Lieve-Vrouw van het ziekenhuis AZ Groeninge verbinden. De brug krijgt een hoogte van 7 meter boven de Leie, zodat binnenschepen met drie lagen containers onder de brug door kunnen varen. De architecturaal hoogstaande Reepbrug zal sober zijn. De werken starten in principe eind 2019 en zijn eind 2020 af. De stad en de Vlaamse Waterweg delen de kostprijs van 2,11 miljoen euro. Het is de achtste brug van de Leiewerken in Kortrijk. De Kasteelbrug (1995), de Dambrug (1999), de Groeningebrug (2002), de Ronde van Vlaanderenbrug (2006), de Collegebrug (2009), de Noordbrug (2010) en de Budabrug (2015) gingen vooraf.