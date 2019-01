Reeks 4. Laatste kiekjes in fotografie-uitdaging ‘wie maakt de mooiste sneeuwfoto’s in de regio?‘ Peter Lanssens

30 januari 2019

16u14 0

Fotografen in onze regio maken er vandaag een spelletje ‘wie heeft de mooiste sneeuwfoto’s’ van. Nadat stadsfotograaf Tony Decruyenaere, Indy Denys van Indy Denys Photography en Ulrike Vierstraete van Ulrike Vierstraete Fotografie hun beelden aan onze online redactie bezorgden, is het tot slot de beurt aan Paulien Laverge van Paulien Laverge Photography uit Kortrijk. Zij trok naar de provinciale Rozentuin in de Doorniksesteenweg en het Kennedybos, op Hoog Kortrijk. “Leuk dat ze op de site van HLN komen. Want voor een hobbyfotografe is extra reclame altijd welkom”, zegt Paulien Laverge. Wie nu nog foto’s wil delen, kan dat enkel nog in een reactie.