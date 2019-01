Reeks 3. Fotografen maken er spelletje ‘wie heeft de mooiste sneeuwfoto’s’ van Peter Lanssens

30 januari 2019

De fotografen in onze regio lijken er vandaag een spelletje ‘wie heeft de mooiste sneeuwfoto’s’ van te maken. Nadat stadsfotograaf Tony Decruyenaere en Indy Denys van Indy Denys Photography hun foto’s aan onze online redactie bezorgden, doet ook Ulrike Vierstraete van Ulrike Vierstraete fotografie dat. Ulrike uit Harelbeke, ze werkt in café De Shooters in Kortrijk, leefde zich uit in haar tuin en in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. We tonen haar reeks mooie foto’s. Wie nog leuke foto’s en video’s heeft, kan die in een reactie posten. Tot slot: wie nog van de sneeuw wil genieten vandaag, wacht best niet te lang. Want het is momenteel licht aan het dooien.