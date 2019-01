Reeks 2. Nog meer adembenemende sneeuwfoto’s: Astridpark, verlaagde Leieboorden, Weide... Peter Lanssens

30 januari 2019

09u15 0

Niet enkel stadsfotograaf en Kortrijkzaan Tony Decruyenaere trok er voor dag en dauw op uit om het sneeuwtapijt in beeld te brengen. Dat deed ook Indy Denys van Indy Denys Photography uit Kortrijk. Het resultaat is top met onder meer adembenemende foto’s in het Astridpark, aan de verlaagde Leieboorden, in het winkelwandelgebied en op Kortrijk Weide. Indy Denys wil zijn beelden delen met de inwoners. Bij dezen! Het blijft ondertussen sneeuwen. Wees voorzichtig buiten. Wie nog leuke foto’s of video’s heeft: deel ze gerust in een reactie.