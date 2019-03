Recruteringskantoor laat robot Vind!ie dansen en quizjes afvuren Joyce Mesdag

21 maart 2019

17u27 0

Recruteringskantoor Vind! uit Roeselare heeft op de Jobhappening in Kortrijk de hoogtechnologische robot ‘Vind!ie’ voorgesteld. Het gaat om een basismodel dat het bedrijf aankocht bij Zora Robotics en dat door twee studenten van Howest geprogrammeerd werd volgens de wensen van Vind!. De robot kan dansen op enkele liedjes, onder meer van K3 en Disney, en als er iemand voor hem gaat staan, onderwerpt de robot zijn ‘gesprekspartner’ aan een quiz. “Als specialist in de sector van ICT, Techniek en Engineering volgt vind! nieuwe trends en evoluties in de markt op de voet”, zegt Simon Carton van Vind!. “We merken dat vele van de arbeiders waar wij mee in contact komen er echt voor vrezen dat hun job geautomatiseerd zal worden, en robots binnen pakweg 10 jaar hun taak zullen overnemen. Met Vind!ie wilden we eigenlijk vooral aantonen dat robots hen zullen aanvullen, eerder dan vervangen.”