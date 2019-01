Record: Budascoop lokt 47.363 bezoekers Peter Lanssens

07 januari 2019

14u36 2 Kortrijk De ‘arthouse cinema’ Budascoop lokte 47.363 filmbezoekers in 2018. Dat is een nieuw record. Het vorige was in 2017 (45.444). Meer nog: het gaat over vijf jaar over 17 procent winst (39.400 bezoekers in 2014) en over tien jaar over 40 procent winst (28.614 in 2009). Het erg goede aanbod loont.

“De films die het in 2018 het best deden waren Girl, Beautiful Boy, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Cold War en Call Me By Your Name”, stelt filmprogrammator Lieve Vankeirsbulck. Verder blijft het aantal filmtitels en éénmalige vertoningen stijgen. “Zo lokte de Spaanstalige filmweek cineMás in 2018 bijna 50 procent meer bezoekers dan in 2017”, zegt communicatieverantwoordelijke Sarah Verzele. Eveneens opmerkelijk: steeds meer liefhebbers vinden de weg naar Classics Restored, met maandelijks gerestaureerde filmklassiekers. Bovendien zijn de vooravondvertoningen om 18 uur sinds september 2018 uitgebreid naar maandag en dinsdag. Budascoop - in de Kapucijnenstraat, nabij de verlaagde Leieboorden – is nu al goed voor 57 filmvertoningen per week, voor een breed publiek.

Jongeren kiezen zelf film

De doorgedreven publiekswerking is een andere troef. “Zo werpt het blijven verfijnen van cineMAATjes vruchten af, vorig jaar kwamen 10 procent meer gezinnen naar de kinderfilm op zondagnamiddag en tijdens vakanties”, zegt publiekswerker Eef De Lombaerde. “In functie van die verjonging wordt momenteel geëxperimenteerd met cinéMOATen, een filmclub waarin jongeren zelf een filmavond organiseren en instaan voor de filmkeuze, de omkadering en de promotie. En in 2018 startten we met een ploegje jonge filmambassadeurs: kinderen tussen 7 en 13 jaar leiden ongeveer maandelijks zelf een kinderfilm in.”

Anderstalige nieuwkomers

Directeur Kristof Jonckheere: “We streven ook naar meer diversiteit in de zalen. Ook dit jaar verwelkomen we opnieuw OKAN (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, red.)-leerlingen om ze laten proeven van film en het maken van films. Daarnaast ontwikkelden we een filmkampje voor kinderen in armoede en legden we in het kader van het project ‘Color Cultuur’ contact met erg diverse organisaties”, aldus Jonckheere. Het aanbod in 2019: www.budakortrijk.be.