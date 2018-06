Ravage na vechtpartij met Franse jongeren in tankstation 19 juni 2018

Vijf Franse jongeren uit Tourcoing riskeren twee tot vier jaar cel omdat ze op 17 april vorig jaar in de winkel van het tankstation Shell langs de E17 in Marke (Kortrijk) een nachtelijke vechtpartij ontketenden. De aanstoker en grootste geweldenaar daagde niet op voor zijn proces. Het Openbaar Ministerie toonde bij de start van de zitting de camerabeelden van de bewuste nacht. Daarop was te zien hoe een klant van de tankshop plots rake klappen kreeg. De man probeerde zich te verweren. Dat werkte bij het groepje Fransen als een rode lap op een stier. Waar aanvankelijk enkel Farid M. (29) en Yassine H. (22) sloegen, keerden plots ook Abdelkader S. (20), Salah B. (20) en Rachid A. (20) zich tegen de man. Tal van rekken in de tankshop moesten er aan geloven. Farid M. keerde na de eerste slagen nog eens terug om met een riem te slaan en volle blikken bier in het rond te gooien. Uiteindelijk gingen de Fransen met 2 doosjes Tic-Tac, één fles frisdrank en een zes blikken bier aan de haal. Tijdens het onderzoek vlogen vier daders in de cel. Ze bleven er tot halfweg maart. De enige twee die zich nog kwamen verantwoorden, vroegen een voorwaardelijke celstraf. "De diefstal en slagen waren niet vooraf gepland", klonk het. "Alles gebeurde onder invloed van alcohol." De klant die klappen kreeg, stelde zich geen burgerlijke partij meer. (LSI)