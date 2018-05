Ravage na uitwijkmanoeuvre voor kat 01 juni 2018

Een automobilist uit Kortrijk speelt twee maanden zijn rijbewijs kwijt en moet een boete van 1.760 euro betalen. Op 20 augustus vorig jaar knalde Kenneth D. (30) langs de Marksesteenweg in Kortrijk tegen een geparkeerd voertuig.Ook een verkeersbord en enkele gevels deelden in de brokken.





"Uitgeweken voor een kat die plots de straat overstak", verklaarde D. Hij bleek ook te veel gedronken te hebben. "De avond voordien ging ik inderdaad op vermaakuitstap in Heule", klonk het. "Maar ik sliep bij mijn tante en vertrok pas later richting Lauwe." Als hij zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal D. moeten slagen voor praktisch en theoretisch rijexamen, psychologische en medische proeven. (LSI)