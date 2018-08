Rapper brengt eerste ep in het West-Vlaams 28 augustus 2018

02u45 2 Kortrijk Floris Hugelier (27) aka MC Rizz brengt zijn eerste album uit. Floris en zijn vrouw Amélie Desmet verwachten midden september hun eerste kindje, wat een extra motivatie was om spoed achter de zaak te zetten.

"Ik wil met mijn eerste ep (een cd met een beperkt aantal nummers, red.) mijn stempel drukken binnen de hiphopscene", zegt Hugelier, die alvast veel lof krijgt van de West-Vlaamse hiphopcommunity op Facebook. "De ep moest eigenlijk al jaren geleden een feit zijn, de komst van mijn zoon was uiteindelijk de beste deadline die ik kon hebben", vervolgt de grafisch ontwerper die in communicatiebureau BOA in Lauwe werkt. "Het duurde toch een hele tijd vooraleer ik mijn ideeën ook effectief wilde opnemen, want ik dacht dat niemand zat te wachten op mijn muziek. Maar nu ik wat 'wijzer' ben geworden, heb ik eindelijk het gevoel dat ik een boodschap kan overbrengen naar het publiek. Een positieve boodschap, over hoe je ruimte moet krijgen om jezelf uit te drukken in het leven", aldus Hugelier nog.





MC Rizz was eerder al te bewonderen op het podium in het voorprogramma van de albumrelease van rapper Onderond. En hij stootte ook door tot de zestien laatste kandidaten in het bekende West-Vlaams rapkampioenschap 'De Bestn Vant Westn'. Een talent dus. Hij is actief in hiphopacademie De Stroate in Kortrijk. Zijn eerste ep 'noois ip schema - olsan ip tid' is te koop in De Stroate of via de internetpagina www.facebook.com/mcrizzflorishugelier. Wie een ep wil kopen, betaalt 10 euro. (LPS)