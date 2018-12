Rapper brengt album tegen drugs uit Film over drugsverslaafde tiener raakt rapper Onderond Peter Lanssens

15u40 1 Kortrijk Dwight Delameilleure, alias rapper Onderond, brengt voor de benefietactie Music for Life een album uit. De opbrengst van de CD-verkoop gaat naar Kompas in Kortrijk. Die vzw behandelt en begeleidt druggebruikers. “Ik zag onlangs de film Beautiful Boy van Felix Van Groeningen en die raakte mij, vandaar mijn initiatief”, vertelt Onderond.

De ‘Kerst EP’ van Onderond ging normaal gezien enkel beperkt blijven tot een digitale release, maar nu zijn er naar aanleiding van De Warmste Week dus ook fysieke exemplaren. De EP omvat zes tracks, waarvan twee herwerkingen van oudere nummers uit het oeuvre van Onderons. De rapper brengt op zaterdag 15 december in het kader van de release bovendien een exclusieve kerstshow in café De Vagant in de Voorstraat, samen met zijn vaste partner dj 2KG Hoofdvlees. Onderond, die humor en rap combineert, is een buitenbeentje in de West-Vlaamse hiphop. De ‘Kerst EP’ kost 5 euro. De actie loopt tot zondag 23 december, in de De Stroate. Dat is een hiphopacademie, momenteel gehuisvest in het gewezen woonzorgcentrum Sint-Vincentius in de Groeningestraat 2a in Kortrijk. Info is terug te vinden op Facebook en Instagram.