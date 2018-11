Rally stoot 30 ton CO2 uit 14 november 2018

02u21 0

De impact van de rally 6 uren van Kortrijk op het klimaat is klein. Dat zijn niet de woorden van de organisatoren van Autostal Groeninghe, maar van schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a).





"De rally is goed voor zo'n 30 ton CO2-uitstoot, terwijl er in een jaar in Kortrijk 420.000 tot 469.000 ton CO2 uitgestoten wordt. Je moet het dus in perspectief plaatsen", stelde Herrewyn op de gemeenteraad, waar Groen zoals de voorbije jaren het politiereglement rond de rally weigerde goed te keuren. "Meer nog: we staan op een zucht om twee locaties in Kortrijk bekend te maken, waar de rally-organisatoren nu bomen gaan planten om de uitstoot van CO2 te compenseren. We maken binnenkort bekend waar", aldus Herrewyn. De 26ste editie van de 6 uren van Kortrijk is op zaterdag 24 en zondag 25 november. (LPS)