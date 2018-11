Rally? Opletten voor geluidshinder! BUITEN PARCOURS GEEN BRULLENDE MOTOREN TOEGESTAAN PETER LANSSENS

22 november 2018

02u26 0 Kortrijk Geluidsoverlast is al jaren een van de grootste ergernissen tijdens de rally 6 uren van Kortrijk. De burgemeester en de organisatoren roepen nu voor het eerst op om niet onnodig op te trekken en motoren niet te laten brullen.

Voor alle duidelijkheid: de rallyrijders mogen uiteraard voluit gaan tijdens de klassementsproeven. Het gaat over de passages buiten het parcours en in het servicepark in het stadscentrum. Want sommige Kortrijkzanen storen zich aan de geluidshinder.





"Het gaat natuurlijk om een rally, maar we rekenen op het correct en gezond verstand van de chauffeurs", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). "De motor onnodig laten brullen en/of optrekken buiten het parcours is ongewenst. Het opmaken van pv's is wel niet mogelijk op dat vlak", aldus de burgemeester. De politie verbaliseert dus niet, ook al omdat er geen geschikte meetapparatuur is om op een rally dB's te controleren.





Onnodig optrekken

Hoe wordt er dan wel opgetreden? "Rallyrijders die over de schreef gaan, krijgen een verwittiging. Bestraffen? We bespreken nog hoe", zegt secretaris Ignace Dumortier van het bestuur van Autostal Groeninghe. De politie schrijft wél pv's uit voor wie de snelheidsbeperkingen buiten het parcours negeert, ook in zones 30. Dat is zo voor al het gemotoriseerd verkeer tijdens het rallyweekend. "Er worden ook pv's uitgeschreven voor onaangepast rijgedrag zoals het onnodig optrekken en hierdoor mensen in gevaar brengen", stelt Van Quickenborne. "De politie zet flitswagens én motards in", aldus de burgemeester. Bovendien zijn alle belangrijke kruispunten door stewards bemand, die een beroep doen op de politie als ze zaken zien die niet kunnen.





Recordaantal deelnemers

De 26ste editie, op zaterdag 24 en zondag 25 november, belooft een hoogvlieger te worden. Er is een recordaantal van bijna 170 deelnemers, goed dertig meer dan in 2017. De wedstrijd met fel gewijzigd parcours, zo doet de terugkeer van de KP Bellegem aan de eerste edities denken, telt 82 kilometer. Liefhebbers volgen de rally gratis. Ze moeten zich aan de regels houden. Een helikopter, voorzien van luidsprekers, vliegt over verboden zones langs het parcours om toeschouwers indien nodig terecht te wijzen.





KOCK

Kloppend hart blijft de tent op de Grote Markt, waar er zaterdagavond een gratis optreden is van de Green Onions. En waar je een gift kan doen voor het goeie doel. Deze keer is dat KOCK - De Hoge Kouter in Kortrijk. "We vangen in het centrum dagelijks 250 jongeren met een mentale beperking op", zegt directrice Mia Cattebeke. "We kopen met het geld materiaal voor zang, toneel en karaoke." Info: www.rallykortrijk.be.