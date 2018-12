Rally 6 uren steunt jongeren met beperking Peter Lanssens

12 december 2018

De jongste 6 uren van Kortrijk, betwist op zaterdag 24 en zondag 25 november, stond ook in het teken van het goede doel. Er werd geld voor KOCK – De Hoge Kouter ingezameld. In dat centrum in Kortrijk worden dagelijks 250 jongeren met een mentale beperking opgevangen. “Teams en toeschouwers grepen naar hun portefeuille om een kleine bijdrage te geven, we haalden zo net geen 500 euro op”, zegt woordvoerder Sandro Delaere van de rally. “De organisatoren van Autostal Groeninghe verhoogden het bedrag tot 1.500 euro. Alles kaderde in de benefietactie Music for Life op Studio Brussel”, aldus Sandro Delaere. Met het geld wordt materiaal voor zang, toneel en karaoke gekocht, voor het centrum KOCK – De Hoge Kouter in de Bad Godesberglaan.