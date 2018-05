Rahman Supermarket vier maanden dicht INDIVIDUELE SOLIDARITEITSACTIE BETEKENT EXIT VOOR JAMAL QNIOUN HANS VERBEKE PETER LANSSENS

08 mei 2018

02u37 0 Kortrijk Na herhaalde inbreuken, het merendeel daarvan op het vlak van illegale tewerkstelling, moet Rahman Supermarket vier maanden dicht. Ook politiek heeft dat gevolgen. Jamal Qnioun startte individueel een solidariteitsactie op maar verliest daardoor zijn stek op de lijst Kortrijk Vooruit.

De politie viel gisterenvoormiddag in de Zwevegemsestraat de populaire Oosterse winkel Rahman Supermarket binnen. Leden van de lokale recherche kregen bijstand van een aantal politie-inspecteurs. Niemand mocht de zaak nog binnen, de aanwezige klanten werden verzocht te vertrekken. "Onze actie is het gevolg van een besluit van burgemeester Van Quickenborne waarin bepaald wordt dat de Rahman Supermarket vier maanden dicht moet", zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. "De maatregel komt er omdat bij verschillende controles herhaaldelijk inbreuken werden vastgesteld, voornamelijk op het vlak van illegale tewerkstelling." Onbevestigde bronnen spreken van onbetaalde tewerkstelling van mensen zonder papieren. De zaakvoerders van de Oosterse supermarkt krijgen vier maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Doen ze dat niet, dan volgen extra maatregelen. Om te verhinderen dat bederfbare producten verloren zouden gaan, kregen de zaakvoerders de toelating om die naar een andere locatie over te brengen.





1,4 miljoen euro

Begin december 2016 kwam het bedrijf Rahman al in het nieuws, toen de rechter in Kortrijk de zaakvoerders veroordeelde tot elk zes maanden cel en 60.000 euro boete. Uit hun persoonlijk vermogen werd 1,4 miljoen euro verbeurd verklaard. De straf kwam er omdat de zaakvoerders betrapt waren op onregelmatigheden in de boekhouding. De zaak wordt binnenkort behandeld in het hof van beroep. "We tekenen bovendien ook beroep aan tegen de beslissing die de burgemeester nu neemt", zegt advocaat Frank Scheerlinck. Ook een deel van de moslimgemeenschap vindt de sluiting van supermarkt Rahman onterecht.





Broodwinning

Jamal Qnioun startte op Facebook een solidariteitsactie. "Dat de burgemeester tot sluiting van de zaak overgaat, is onverantwoord", vindt Qnioun. "Hij neemt de broodwinning van de zaakvoerder en zijn gezin af, laat vlak voor de Ramadan de klanten in de kou staan. Van Quickenborne moet zich milder opstellen. De wereldwinkel is van grote waarde voor Kortrijk en haar multiculturele inwoners." De actie van Jamal viel, zacht gezegd, niet in goede aarde bij Kortrijk Vooruit, waar hij een plaats inneemt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. "We staan niet achter zijn standpunt, dat hij zonder overleg openbaar maakte", zegt voorzitter Geo Verstichel. "Hij beschadigt ons en de Kortrijkse gemeenschap. Onze wegen gaan uit elkaar. Plaats 9 is weer vacant op onze lijst."