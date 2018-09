Rahman overleeft lange sluiting POPULAIRE WINKEL NEEMT VANDAAG NIEUWE START PETER LANSSENS

05 september 2018

02u30 1 Kortrijk Vier maanden nadat 'Rahman Supermarket' dicht moest wegens herhaalde inbreuken, heropent de populaire exotische winkel vandaag. "Dat mijn vader hier mensen liet werken voor water en brood, klopt niet", zegt Naqash Mushtaq.

Rahman Supermarket opent (voorlopig) niet in de vroegere winkel, maar wél er rechtover in de Zwevegemse-straat 35. Rahman sloot begin mei op bevel van burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld), voor illegale tewerkstelling. "Dat mijn vader hier mensen liet werken voor water en brood, klopt niet", zegt Naqash Mushtaq (28), zoon van eigenaar Diwan Ali Mushtaq Hussain. "Het is vanzelfsprekend dat de wet gevolgd moet worden. Mijn vader is integer. Zo zegt hij altijd 'op een dag ga je weg van deze aarde en zal God vragen wat je voor je medemens hebt gedaan'. Die vier maanden sluiting waren financieel erg zwaar, zonder broodwinning. De straf was te erg in verhouding tot de feiten. Onze familie, uit Kasjmir afkomstig, kwam lang geleden in Kortrijk wonen. Rahman Supermarket zit al 25 jaar in de Zwevegemse-straat. Iedereen kent ons, we zijn geïntegreerd als echte Kortrijkzanen."





Volgens Naqash Mushtaq vroeg zijn vader herhaaldelijk om een overleg met Van Quickenborne. "Maar de burgemeester verwees door naar zijn veiligheidsadviseurs. Waarom doet hij zo? We zijn geen terroristen. Het was trouwens ook een steek in ons hart om een boodschap van N-VA-politicus Axel Ronse op Facebook te lezen, waarin hij het had over het 'opkuisen' van de Zwevegemsestraat. We staan net ten dienste van Kortrijk. Bij Rahman winkelen verschillende nationaliteiten en religies samen, van welke afkomst ook. Bekende horecazaken zoals Funky Food, La Bodeguita del Medio en Falstaff doen hier hun inkopen. En BV's shoppen hier, zoals bekende hobbykok Stephanie Coorevits. De klanten komen uit heel België en uit Noord-Frankrijk. We zijn met alles in orde nu. Zo kreeg de detailhandel op 25 juli een nieuwe vergunning van het federaal voedselagentschap."





Raad van State

"Illegalen werkten er in abominabele omstandigheden", reageert Vincent Van Quickenborne. "Er was sprake van recidive bij Rahman. Ze trokken naar de Raad van State en vingen er bot. De stad stond recht in haar schoenen. Maar als alles nu in orde is, mag Rahman weer open", aldus Van Quickenborne. "Uitbuiting van mensen moet je altijd bestraffen", zegt Axel Ronse. "De winkel gaat nu terug open. Ik hoop dat de zaakvoerders die tweede kans met beide handen grijpen, door de wet te respecteren. Ik sprak nooit over het opkuisen van mensen. Wel over het opkuisen van misdrijven en het aantrekkelijker maken van de Zwevegemsestraat, waar de leegstand weg moet. Het is een zichtbare toegangspoort van onze stad."