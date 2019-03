Radio 2-journalisten bellen brandweer omwille van gasgeur in studio VHS

De brandweer kreeg donderdagmorgen iets voor zessen een oproep voor een indringende geur op een bijzondere locatie. Enkele journalisten van Radio 2 West-Vlaanderen belden de hulpdiensten omdat ze ongerust waren en zekerheid wilden dat er geen gevaar dreigde in hun studio op het Conservatoriumplein in West-Vlaanderen. De brandweer voerde metingen uit in de studio, maar kon geen gas detecteren. Waar de geur dan wel vandaan kwam, kon niet achterhaald worden. Het voorval zorgde wel voor enige animo bij zowel de vroege vogels van Radio 2 als bij de spuitgasten zelf. Toen ‘Ochtendpost’ goed en wel gestart was, konden de brandweerlui alweer naar de kazerne vertrekken.