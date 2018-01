Radio 2 in muziekcentrum Track 02u29 1

Radio 2 West-Vlaanderen zendt vanaf maandag 15 januari in het vernieuwde Muziekcentrum Track uit, op het Conservatoriumplein. De visibiliteit is er groot, met bijvoorbeeld het station vlakbij. Het West-Vlaamse omroepgebouw is al decennialang in Kortrijk gevestigd. Er werd eerst 35 jaar uitgezonden vanuit de Rijselsestraat 36. In 1978 verhuisden de studio's naar het Conservatoriumplein. Eind 2003 namen de radiomakers hun intrek in een nieuwbouw in de Doorniksesteenweg. Er was eerst sprake dat Radio 2 Kortrijk zou inruilen voor Brugge, maar daar kwam de VRT op terug, na geslaagd lobbywerk van het stadsbestuur in Kortrijk. (LPS)