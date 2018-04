Racingshow steunt Kinderkankerfonds 12 april 2018

02u38 0

De vzw Racing Media Group hield een druk bijgewoonde racingshow in het Leiecenter in de Meensesteenweg in Kortrijk.





Het evenement, waar je ook uitvergrote werken van zestig autosportfotografen kon kopen, bracht 5.520,25 euro op. Het geld gaat naar het Kinderkankerfonds. De cheque werd officieel overhandigd in het Leiecenter.











(LPS)