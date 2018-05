Raamfabriek verandert in paintballarena OVER ENKELE DAGEN BEGINNEN 'VERFBALGEVECHTEN' PETER LANSSENS

02u38 0 Kortrijk Kortrijk krijgt een paintballarena. Liefhebbers schieten vanaf midden mei met verfballen in ex-raamfabriek Vlieghe. "In de stijl van games zoals Call of Duty, met veel beleving", zeggen de zaakvoerders. Op wie mikken ze?

David Desrousseaux (43) en Deborah Vandermeulen (34) uit Kuurne, bekend als de uitbaters van de cafetaria in het openluchtzwembad in Kortrijk, runnen straks ook Paintball Kortrijk. "Het wordt een van de grootste en mooiste indoorpaintballvestigingen in Vlaanderen", zegt David Desrousseaux. "De arena krijgt een hoofdspeelveld van liefst 4.500 m², met een maximumcapaciteit van 40 spelers, en een kinderspeelveld van 2.400 m². Met verdiepingen, geheime luiken, rookmachines, speciale verlichting en aangepaste muziek. We verwachten in het opstartjaar minstens 3.000 bezoekers. We mikken vooral op studenten. Wie verzot is op schietgames zoals Call of Duty en Battlefield, krijgt hier een echte ervaring met aandacht voor tactiek. Je speelt hier vanaf 16 jaar met een Tippmann Cronus met een .68 kaliber. Licht, accuraat en met een militaire look. Kinderen vanaf 10 jaar spelen met minder krachtige GOG-geweren, zonder blauwe plekken dus. En kinderen tussen 7 en 10 jaar leven zich met airsoft geweren uit. We bieden naast geweren ook extraatjes aan zoals paintball- en rookgranaten. Veiligheid heeft altijd voorrang, we voorzien uiteraard helmen en beschermkledij."





Krakers en koperdieven

De inrichtingswerken in de hallen van gewezen raamfabriek Vlieghe in de Gentsesteenweg (N43) zijn bezig. Het terrein werd begin 2016 verlaten, toen Vlieghe naar Moeskroen verhuisde en er enkele maanden later failliet ging. Paintball Kortrijk huurt van Skyline Europe. Die projectontwikkelaar kocht het enorme terrein in Kortrijk, gelegen tegenover tuincentrum Aveve. "Ons initiatief gaat leegstand en verloedering in de buurt tegen. Er zaten hier krakers en koperdieven. Die zijn nu weg", benadrukt David Desrousseaux.





Prijzen

Paintball Kortrijk kreeg een vergunning voor drie jaar. Er komt ook een cafetaria, waar je onder meer van een pannenkoek kan smullen. Een springkasteel ontbreekt evenmin. "Ideaal voor verjaardagsfeestjes en ook bedrijfsfeesten en vrijgezellenparty's. Het is een serieuze investering, maar wij zijn de eerste in Kortrijk. De arena testen kan vanaf midden mei. Aan een goedkoper tarief, want met de feedback die we krijgen, verbeteren we het speelveld nog. De echte start volgt dan in september. Met prijzen tussen 20 en 30 euro per persoon voor drie uur paintballen, afhankelijk van de formule die je kiest."





Verdere info staat vanaf vandaag op de Facebookpagina Paintball Kortrijk. Informatie opvragen of reserveren kan ook door te mailen naar paintballkortrijk@gmail.com of door te bellen naar 0478/36.12.63.