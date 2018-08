Raadslid ramt brievenbus en wagen, maar rijdt weg 20 augustus 2018

02u24 0 Kortrijk Kortrijks gemeenteraadslid en oud-schepen Stefaan Bral (CD&V) is vrijdagnacht in Wevelgem met zijn Audi tegen een brievenbus en wagen gereden. Na het ongeval vervolgde hij zijn weg naar huis in Bissegem. De volgende ochtend meldde hij zich wel bij de politie.

Bral belandde vrijdagnacht rond half twee met zijn wagen op het einde van de Moerstraat tegen de gemetselde brievenbus en de wagen van Luc Forrez en echtgenote Ann Decock. Luc was niet thuis, omdat hij deelnam aan een wandeltocht. Echtgenote Ann merkte niets op. Zoon Mathijs lanceerde zaterdag via Facebook een oproep om de aanrijder op te sporen. Uit de brokstukken was duidelijk dat het om een Audi A7 ging. Een getuigenis van een buurman bevestigde dit.





Lang moest de politie niet zoeken. Stefaan Bral meldde zich zaterdagvoormiddag bij de politie, nadat hij eerst bij de slachtoffers was gepasseerd, maar niemand thuis vond. "Ik was op weg naar huis", vertelt Bral. "Ik had een lastige week achter de rug en was moe. Snel reed ik niet, wellicht viel ik even in slaap. In ieder geval was er plots een bons en stond ik stil. Ik had niet de bedoeling weg te rijden om de gevolgen te ontlopen. Maar de bewoners gaven geen reactie, mijn motor draaide nog, ik reed gewoon verder naar huis, in een reflex. Er waren geen gewonden en er was enkel schade op privédomein. Wegrijden had ik evenwel niet mogen doen."





Bral raakte in 2012 al eens betrokken bij een verkeersongeval. Hij had toen iets te veel gedronken. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is hij geen kandidaat. (DBEW/LSI)