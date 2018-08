Raadslid onder vuur na racistische praat UITBATER NACHTWINKEL DIENT KLACHT IN TEGEN STEVE VANNESTE JOYCE MESDAG

02 augustus 2018

02u44 1 Kortrijk Op het internet is een filmpje opgedoken waarin gemeenteraadslid Steve Vanneste de uitbaters en enkele bezoekers van een nachtwinkel in Marke de huid vol scheldt. Vanneste krijgt bakken kritiek van collega-politici. De uitbaters van de nachtwinkel hebben intussen een klacht ingediend tegen hem.

Dertien minuten duurt het filmpje, dat in de nacht van maandag op dinsdag werd gemaakt. Daarin is te zien hoe een beschonken Kortrijks raadslid Steve Vanneste zich boos maakt over het lawaai in en rond de nachtwinkel. Vanneste gooit de uitbaters en de bezoekers van de winkel allerlei verwijten naar het hoofd. "Onnozel stuk makak", bijt hij de man toe. Naar de vrouw die filmt, roept hij: "Waar is je boerka, achterlijke koe?" Verder herhaalt hij meermaals: "Je moet zwijgen of ik sla op je muil."





"Wansmakelijk"

Vanneste zetelt sinds 2015 als onafhankelijk raadslid, nadat hij door de tuchtcommissie uit N-VA werd gezet, onder meer omdat hij openlijk kritiek uitte op de partij.





De man zit niet verlegen om een straffe uitspraak. Zo noemde hij in 2014 Nelson Mandela nog een terrorist. Na zijn scheldtirade ligt Vanneste onder vuur. Axel Ronse, lijsttrekker bij N-VA, is "diep geschokt door de wansmakelijke uitlatingen". Wouter Allijns, fractieleider van Open Vld, geeft het Vlaams Belang een veeg uit de pan. "Dit toont dat de partij ranzige, racistische praat tolereert", zegt hij. Het filmpje wordt gretig gedeeld. Vanneste zelf verwijderde intussen zijn Facebookaccount, en laat alle communicatie over aan Wouter Vermeersch, voorzitter bij Vlaams Belang Kortrijk, waar hij een derde plaats zou krijgen voor de komende verkiezingen.





Auto beschadigd

"Bepaalde uitspraken, van beide partijen trouwens, kunnen niet door de beugel", zegt Vermeersch. "Dit is niet de stijl die wij hanteren. Ik heb Steve ondertussen al kort gesproken. Hij ziet zijn fout in. Of Steve van de lijst wordt geschrapt, daar nemen we nog geen beslissing over. Wel wil ik benadrukken dat er verzachtende omstandigheden zijn: Steve ergerde zich al langer aan nachtlawaai en zijn wagen is al een aantal keren beschadigd."





De uitbater van de nachtwinkel en zijn moeder, die het filmpje maakte, hebben intussen klacht ingediend voor discriminatie en bedreigingen. De zaak is overgemaakt aan het parket, en komt voor de strafrechter. Als er een veroordeling komt, kan dit gevolgen hebben voor zijn mandaat als gemeenteraadslid. "Wij krijgen geregeld te maken met racisme, maar zó erg hebben we het nog nooit geweten", zegt Waqar Mahmood, de uitbater van de nachtwinkel. "We hebben Steve Vanneste nog nooit eerder gesproken. Mijn moeder heeft gefilmd omdat we vreesden dat het uit de hand zou lopen."





Bekijk het filmpje op onze website: www.hln.be/vanneste