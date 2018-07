Raadskelder wordt horecazaak VANAF 2019 PERMANENTE UITBATING ONDER STADHUIS PETER LANSSENS

02u34 0 Kortrijk De kelder onder de gemeenteraadszaal in het historisch stadhuis, bereikbaar via de Grote Markt, krijgt vanaf begin 2019 een permanente horecazaak. Er zijn al kandidaat-uitbaters met als opties een loungebar of streekbierencafé.

De raadskelder was tot 2007 een horecazaak. Met nationale weerklank toen de gewezen uitbater het in 2003 Sous-Sol doopte. Een Franse naam in een mythische kelder onder het historisch stadhuis in de stad waar de Guldensporenslag werd uitgevochten: er was veel ophef over. "We gaan ons deze keer niet bemoeien met de naam", zegt schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld). Want de raadskelder krijgt weer een permanente uitbating. Het wordt een horecazaak met een concessie van 3-6-9 jaar en een minimale instelprijs van 11.400 euro per jaar. Dat is maandag goedgekeurd in de gemeenteraad. Kandidaten dienen hun concept tussen 1 augustus en 1 oktober in. Er zijn nu al drie kandidaat-uitbaters met bijvoorbeeld ideeën voor een loungebar of streekbierencafé.





Trouwers en jubilarissen

Ook brouwerijen bestuderen het dossier. Een jury met stadsarchitect Mathieu Desmet, gebiedswerker Thorin Levecque, horecamanager Elke Vanderbeken en een externe horeca-expert zal de voorstellen bekijken. "De gekozen uitbater opent begin 2019", zegt Arne Vandendriessche. "Wie huwt of een jubileum viert in het historisch stadhuis, zal de raadskelder voor een prikje kunnen huren om er een receptie te houden. We hopen ook dat de horecazaak telkens open zal zijn na de gemeenteraad, want naar verluidt werden daar vroeger in tijden van gemeenteraadsverkiezingen veel coalities gesmeed", knipoogt Vandendriessche. De stad onderzoekt ook of een terras aan het historisch stadhuis haalbaar is.





Geen nachtclub

Van midden september 2017 tot en met de Sinksenfeesten in mei 2018 zat er tijdelijk een nachtclub in de raadskelder onder het stadhuis. Criss Cross lokte vele duizenden bezoekers. Er waren in al die maanden amper een handvol klachten voor geluidsoverlast, maar de stad gaat nu voor een zachte invulling. "Geen nachtclub meer, we gaan nu de gangbare horeca-uren volgen", zeggen Arne Vandendriessche en gebiedswerker Thorin Levecque. "We houden zo rekening met buurtbewoners, ook omdat er veel ontwikkelingen zijn voor nieuwe flatgebouwen in de onmiddellijke omgeving. Criss Cross was een goed verhaal, maar een tijdelijk verhaal hier. We zijn tevreden dat uitbaters Gerald Pirlet en Matthijs Coeman de raadskelder netjes vrijmaakten en als een goeie huisvader achterlieten. Waarom horeca en geen winkel? We houden de traditie van de raadskelder zo in ere. Het moet wel een laagdrempelige horecazaak worden", aldus Vandendriessche en Levecque.