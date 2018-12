Raadkamer houdt Steve Vanneste maand langer in de cel: niet duidelijk of er beroep komt

Hans Verbeke

07 december 2018

13u45 2 Kortrijk Steve Vanneste (29) zal de komende gemeenteraad in Kortrijk niet kunnen bijwonen. De raadkamer verlengde vrijdag zijn aanhouding met een maand. Vanneste werd een week geleden aangehouden nadat hij klappen uitdeelde aan zijn vriendin. In de maanden voordien was hij ook al verschillende keren in opspraak gekomen.

Onafhankelijk gemeenteraadslid Steve Vanneste (29) uit Marke sloeg een week geleden zijn vriendin het ziekenhuis in. Toen de man rond zeven uur ’s morgens thuiskwam, onder invloed van alcohol, kwam het tot een felle woordenwisseling met zijn partner, die overigens binnenkort verhuist. De ruzie escaleerde en Vanneste gebruikte zijn vuisten. De vrouw werd lelijk toegetakeld in het gezicht en liep ernstige kneuzingen op over haar hele lichaam. De politie pakte Vanneste op, een dag later liet de onderzoeksrechter hem aanhouden voor zwaar partnergeweld. Het aanhoudingsmandaat kwam er ook na enkele eerdere incidenten. In een filmpje dat begin augustus viraal ging, was te zien en te horen hoe Vanneste een nachtwinkeluitbater in Kortrijk racistische verwijten naar het hoofd slingerde. Dik een maand later, op 14 september, werd Vanneste in Ieper opgepakt nadat hij een zwarte politieman de huid had vol gescholden. De inspecteur was tussengekomen toen Vanneste, die in Ieper het café Sherlock uitbaat, in dronken toestand een ongeval had veroorzaakt. Eind oktober verwees de raadkamer in Ieper de cafébaas door naar de correctionele rechtbank voor een poging tot doodslag. Die feiten deden zich eind vorig jaar voor, toen Vanneste na een cafédiscussie in Ieper ’s nachts twee jongemannen achtervolgde, klappen uitdeelde en hen tot drie keer toe probeerde omver te rijden.

Medicatie

Steve Vanneste wijt zijn agressieve gedrag aan een medisch probleem. De man moet na een val van een trap zware medicatie nemen, maar durft deze al eens te vergeten. Ook alcohol heeft een nefaste invloed op zijn zelfbeheersing. De kans dat hij beroep aantekent tegen de verlenging van zijn aanhouding, lijkt gering. “We moeten bekijken of dat zin heeft”, zegt zijn advocaat, die aan de raadkamer de vrijlating onder voorwaarden had gevraagd.