R8 tijd versperd door ongeval met vier auto’s LSI

01 februari 2019

09u27

Bron: LSI 0

Voor automobilisten op de Kortrijkse ring R8 was het vrijdagochtend een tijdlang bumperen. Iets voor het knooppunt van Kortrijk-Zuid in Marke (Kortrijk) botsten rond 8u15 vier voertuigen tegen elkaar. Door het ongeval was de ringweg een tijdlang volledig versperd en dat zorgde al snel voor enkele kilometers file voor het verkeer van Heule richting Marke en Kortrijk Xpo. Er vielen enkel lichtgewonden. De takeldiensten zorgden er samen met de politie voor dat in één uur de volledige ringweg opnieuw volledig vrij was. Er moesten minstens twee voertuigen getakeld worden.