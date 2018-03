Quiz financiert schoolreis De Sprong 27 maart 2018

De 'vrienden van Overleie' hielden recent een druk bijgewoonde quiz in parochiaal centrum Sint-Elooi in de wijk Overleie. Het initiatief bracht de mooie som van 1.810 euro op. Het geld gaat naar een driedaagse reis voor alle leerlingen van de vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs De Sprong, die volgend schooljaar georganiseerd wordt. De 'vrienden van Overleie' overhandigden de cheque op maandag 12 maart aan een delegatie van De Sprong. Dat was in broodjeszaak Kiki's Corner op het Sint-Amandsplein op Overleie.





(LPS)