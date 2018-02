Quick-Step opent fandorp in Ring Shopping 06 februari 2018

02u54 0 Kortrijk Quick-Step Floors Cycling Team opent van vrijdag 23 februari tot en met zaterdag 7 april een fandorp in het Ring Shopping, waar vroeger Blokker zat. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht, want het wordt niet zomaar een fandorp.

"Zo krijg je er een luik geschiedenis met alle overwinningen van de voorbije vijftien jaar op doek uitgebeeld, maar je kan er bijvoorbeeld ook zelf actief de laatste kilometers van klassiekers zoals Parijs-Roubaix fietsen, met behulp van hometrainers en grote schermen", zegt shoppingmanager Bruno Devriese.





Er valt nog veel meer te beleven, zoals het bewonderen van de ongewassen fietsen waarmee Tom Boonen en Johan Museeuw schitterden op Parijs-Roubaix, signeersessies en talkshows met renners, workshops met mecaniciens voor kinderen, de verkoop van koersfietsen van vorig seizoen, de voorstelling van de nieuwe tourbus van Quick-Step, persvoorstellingen naar aanleiding van de komende wielerklassiekers enzovoort.





"Het is een win-winovereenkomst", vervolgt Bruno Devriese. "De komst van de vele liefhebbers, we voorzien zelfs een speciale fietsparking voor wielertoeristen, is een troef voor het winkelcentrum, terwijl Quick-Step de sponsors zo in de schijnwerpers kan zetten. Er zal trouwens ook een bar met koffie en drankjes in het fandorp zijn." Info: www.ringshopping.be of op Facebook.





(LPS)