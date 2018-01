Pz Vlas stelt teamchef en drie nieuwe wijkinspecteurs voor 02u24 1 Alexander Haezebrouck Burgemeester Carine Dewaele, teamchef Harry Maebe, Filiep Devriendt, wijkinspecteurs Lien Deklerck, Kristiaan Blauwblomme en Melanie Vandromme en burgemeester Vincent Van Quickenborne.

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft sinds begin dit jaar een teamchef aangesteld voor de wijkinspecteurs. Het gaat om hoofdinspecteur Harry Maebe. Daarnaast stelde de politiezone ook nog drie nieuwe wijkinspecteurs voor: Lien Deklerck (wijk Brugsesteenweg), Kristiaan Blauwblomme (Marksesteenweg en Pottelberg) en Melanie Vandromme, die zal bijspringen in de wijk waar extra hulp of vervanging nodig is. "We willen op die manier nog dichter bij de mensen staan en weten wat er leeft", zegt korpschef Filiep Devriendt. "Onze wijkinspecteurs mogen zoals vroeger nog steeds op café gaan, maar uiteraard professioneel en zonder alcohol." De volledige wijkwerking van de politiezone bestaat 27 wijkinspecteurs en één hoofdinspecteur als teamchef. (AHK)