Pz Vlas pakt uit met primeur: “Politiehulp nodig, maar niet dringend? Bel 1701” Alexander Haezebrouck

25 maart 2019

16u28 0 Kortrijk De Politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft sinds maandag een nieuw gratis verkort nummer waarop ze 24/24 uur bereikbaar is voor de burger, en dat is het nummer 1701. “Je kan op dit nummer terecht voor alle mogelijke vragen en je komt bij onze noodcentrale terecht”, zegt waarnemend korpschef Filip Devriendt.

“We zijn de eerste politiezone in België die zo’n verkort nummer heeft”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Het nummer moet hét telefonisch aanspreekpunt bij uitstek worden van de politiezone Vlas. “Heb je een melding over een overval of inbraak? Wil je uit je garage rijden, maar is de uitrit geblokkeerd door een fout geparkeerd voertuig? Wil je weten wie je wijkinspecteur is? Eén adres: bel 1701!”, zegt waarnemend korpschef Filip Devriendt. “Je komt via een keuzemenu rechtstreeks bij onze noodcentrale terecht.” Alle inwoners van Kortrijk, Kuurne en Lendelede zullen binnenkort ook een folder in de brievenbus krijgen met meer informatie. In 2009 was de stad Kortrijk al de eerste met een gratis 1700-nummer. Sindsdien is de stad bereikbaar op het gratis nummer 1777, nu krijgt dus ook de politiezone een verkort nummer. Het nieuw nummer komt er ook samen met het nieuwe logo van de politiezone Vlas. Daarin is de zone in donkerblauwe letters gedrukt op een witte achtergrond. Naast het nieuw nummer is de zone ook bereikbaar via 1701@pzvlas.be, het e-loket op www.pzvlas.be, en via de Facebookpagina en het Twitteraccount van de zone Vlas.