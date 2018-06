PVDA strikt klimaatactiviste 18 juni 2018

02u30 1

Natalie Eggermont (29), spoedarts in ziekenhuis AZ Delta, krijgt een plaats bij PVDA. De mede-oprichtster van de beweging Climate Express organiseerde onder andere een betoging met 15.000 mensen in Oostende. Rond haar ervaringen schreef ze het boek 'Climate Express: Sporen van Verandering'. "PVDA stelt als enige partij ons economisch en politiek systeem in vraag. Een systeem gebaseerd op kortetermijnwinstbejag en oneindige groei botst met een eindige planeet. Ik werk in Kortrijk aan meer groen, een klimaatneutrale stad en een duurzaam mobiliteitsbeleid", zegt Eggermont. (LPS)