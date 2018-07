Puppy van zes maanden achtergelaten op parking 27 juli 2018

De voorbije week werd op de parking van schrijnwerker Donald Pauwels in Bissegem een puppy van zes maanden oud achtergelaten.





"We waren die dag om 6 uur begonnen met werken", zegt zoon Joeri Pauwels, die af en toe bijspringt. "Om 8 uur kregen we bericht van onze buurvrouw dat er een hond vastgebonden was op onze parking, aan een van onze toestellen. Er lagen zelfs papieren naast de hond, waarop we zijn leeftijd konden aflezen, het aantal vaccinaties dat het beestje had gehad, én ook de naam van de eigenaars. De politie heeft de hond in beslag genomen, en onderzoekt de zaak. Tot er duidelijkheid is over wie de hond daar heeft achtergelaten, blijft het hondje tijdelijk bij een pleeggezin. We hebben heel veel reacties gekregen op onze post en er zijn al voldoende kandidaten om het diertje te adopteren."





(JME)