PTI-directeur: “Niét mijn bedoeling dat leerlingen massaal ziektebriefjes afleveren om klimaatbetoging bij te wonen” Gedeputeerde Jean de Bethune tikt Francis Bruyneel op de vingers Peter Lanssens

05 februari 2019

17u58 2 Kortrijk “Het is niét mijn bedoeling dat leerlingen massaal ziektebriefjes afleveren om donderdagochtend te kunnen deelnemen aan de klimaatbetoging in Kortrijk.” Dat zegt PTI-directeur Francis Bruyneel. Maandag klonk het nog zo: “Leerlingen mogen zich gerust een halve dag ‘ziek’ melden”. Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V), bevoegd voor het PTI, verslikte zich in zijn koffie toen hij die uitspraak onder ogen kreeg. De Bethune tikte Francis Bruyneel op de vingers.

Even verduidelijken voor wie als scholier donderdagochtend de klimaatbetoging wil bijwonen zonder gestraft te worden. Of het nu aangewezen is of niet laten we in het midden, maar een ziektebriefje van de ouder(s) volstaat. Een medisch attest van de dokter is niet eens nodig. Want dat moet pas vanaf de vierde opeenvolgende kalenderdag ziekte. Dat Francis Bruyneel, directeur van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk, in deze krant zijn leerlingen bijna opriep om zich ‘ziek’ te melden, viel niet overal in goeie aarde. “Ik kreeg onder mijn voeten van de gedeputeerde”, geeft Francis Bruyneel toe. “Voor alle duidelijkheid: het is niét mijn bedoeling dat onze leerlingen nu massaal ziektebriefjes gaan binnenbrengen. Dat is niet mijn doel. Ik ben het klimaatprotest zeker genegen, maar spijbelen kan niet”, aldus Bruyneel. “Dat spreekt voor zich”, zegt gedeputeerde Jean de Bethune. “Ik draag het engagement van de jeugd ook een warm hart toe, maar we gaan spijbelen niét aanmoedigen. Jongeren mogen protesteren, maar niet tijdens de lesuren. Ik raad jongeren trouwens aan om ook zelf initiatieven te nemen om hun eigen omgeving mooier te maken. De directeur en ik zitten op dezelfde golflengte.”

Bosbrossers

Wie zonder ziektebriefje naar de klimaatbetoging trekt, is onwettig afwezig. Leerlingen van het PTI die in dat geval zijn, krijgen strafstudie, zo is te lezen in een aan de ouders gerichte mail van het PTI: ‘Wij staan deelname aan klimaatbetogingen op donderdag niet toe tijdens lesmomenten. Als ‘sanctie’ dienen leerlingen, die toch onwettig afwezig zijn, tijdens de strafstudie hun motivatie tot deelname uitgebreid te staven en ook aan te geven wat zij doen voor het klimaat. Overigens bleven de ‘bosbrossers’ tot nu toe beperkt tot vijf leerlingen op de tweede en nog eens vijf op de derde betoging. Wij dragen als provinciale school duurzaamheid hoog in het vaandel. Er lopen projecten rond duurzame vis- en kreeftenkweek, we zuiveren water via een rietveld, beide campussen hebben een containerpark en leerlingen krijgen om beurten een week speelplaatsorde om weggegooide blikjes en plastic verpakkingen in afvalcontainers te droppen. We werken mee aan zorg voor ons klimaat, maar vinden ‘brosbetogingen’ niet het goede middel’, aldus de brief van het PTI.

Parcours ligt vast

Het parcours voor de klimaatbetoging van komende donderdag, een initiatief van scholieren Amber Roelstraete van Athena Pottelberg en Sven Marescaux van Athena Drie Hofsteden, ligt nu vast. Verzamelen gebeurt vanaf 8.30 uur op de Veemarkt, waar ook bordjes worden gemaakt. Het vertrek is om 9 uur. De klimaatbetogers wandelen in grote lijnen via het winkelwandelgebied en de omgeving van de verlaagde Leieboorden richting Grote Markt, om uiteindelijk via de Doorniksestraat op het Schouwburgplein uit te komen. Waar er rond 11 uur enkele toespraken gepland zijn. Daarna gaat iedereen weer naar school. Meer info staat op de Facebookpagina ‘Klimaatbetoging Kortrijk 07/02’. Er tonen momenteel zo’n 550 mensen interesse om deel te nemen aan de betoging.