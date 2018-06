Proximus naar Lange Steenstraat 06 juni 2018

Het winkelpand op de hoek van de Doorniksestraat en Lange Steenstraat in hartje Kortrijk heeft, bijna een jaar na de sluiting van schoenenzaak Avance, eindelijk een nieuwe invulling. Proximus opende recent een nieuwe winkel in het opvallende hoekpand. De twee andere vestigingen, het Proximus Center in winkelcentrum K en de afdeling in de Steenpoort 2, zijn nu gesloten. Proximus bundelt voortaan in het stadscentrum van Kortrijk alle activiteiten in de nieuwe zaak op de kop van de Lange Steenstraat. Proximus zit trouwens ook in het winkelcentrum Ring Shopping aan de rand van de stad. Die vestiging blijft. (LPS)