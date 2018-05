Protest tegen verhuis kapel 18 mei 2018

Er is protest tegen de mogelijke verhuis van de Groeningekapel, die in 1832 werd gebouwd ter ere van de Guldensporenslag.





De kapel staat nu op een terrein van flatgebouw Gütenberg op de Gentpoort omdat daar volgens de legende Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge verscheen. Bovendien zou daar de enige en echte Gulden Spoor, die ondertussen verdween, bewaard zijn.





Mogelijke nieuwe locaties zijn museum 1302 in het Begijnhofpark en de Groeningekouter. "We verzetten ons", zegt voorzitter Karel Pottie van het Guldensporencomité. "Een historisch gebouw, een memoriaal eigenlijk, verplaats je niet. We vinden dat het kapelletje een restauratie verdient. En plaats een infobordje of -plaatje op de Groeningekouter, zodat de mensen er aangemoedigd worden om de kapel te bezoeken, het is van daar hooguit vijf minuten wandelen", aldus Pottie.





Schepen van Erfgoed Wout Maddens (Open Vld) belooft overleg met alle betrokken verenigingen. "De kapel is eigendom van de kerkfabriek Sint-Maarten en is inderdaad aan restauratie toe. Maar Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) liet al weten dat de kapel niet in aanmerking komt voor bescherming. We gaan vooraleer te beslissen alle standpunten bekijken", aldus Maddens. (LPS)