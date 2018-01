Protest tegen knip op Leiebrug 02u34 1

Er is sinds kort een knip op de Leiebrug. De Broelkaai inrijden kan daar enkel nog vanuit de Budastraat.





En auto's kunnen de Leiebrug enkel nog over richting Grote Markt. Dat pikken sommige horecabazen in de Kapucijnenstraat, aan bioscoop Budascoop, niet. Ze voelen zich deels afgesloten van het stadscentrum en vrezen voor hun omzet, die nu al fors daalt door de werken voor de verlaging van de Leieboorden aan de Broeltorens. "Het blijft er autoluw", benadrukt schepen Weydts. "Want dat ze minder vlot bereikbaar zijn, klopt niet. Het is gewoon een kwestie van wennen. Zo liggen de parkings Budabrug en Broeltorens vlakbij de Kapucijnenstraat", aldus Axel Weydts.





(LPS)