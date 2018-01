Protest tegen knip in Munkendoornstraat 26 januari 2018

02u42 0 Kortrijk Dat de Munkendoornstraat tussen Hoog Kortrijk en Rollegem autoluw blijft, de straat kreeg een knip, valt niet overal in goeie aarde. Zeker nu er mogelijk ook een knip in de Walleweg komt. Bewoners vrezen dat omliggende straten steeds meer verkeer zullen slikken en hielden dinsdag een bijeenkomst in OC De Wervel in Bellegem.

"We deden op maandag 22 januari een telling, tussen 7 en 9 uur", zegt omwonende Marc Clarysse. "We telden 806 voertuigen in de Marionetten. De leefbaarheid en gezondheid komt er in het gedrang. In de Munkendoornstraat telden we 168 auto's en 32 fietsen. Niet indrukwekkend voor een fietssnelweg. En niet veilig, want voor fietsers blijft het uitkijken voor automobilisten die de Munkendoornstraat oprijden of dwarsen vanuit de Groene Dreef en de Rollegemknok- of Elleboogstraat. Wij vragen een overleg en een onderzoek naar een alternatieve route waar de fietsers niet in conflict komen met dwarsende of voorbijstekende voertuigen", zegt Clarysse.





Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) verwijst naar een bewonersbrief. Daarin staat dat de Munkendoornstraat dé fietsverbinding van Rollegem naar Kortrijk blijft.





De knip in de Walleweg komt er wellicht ook, als fietsverbinding van Bellegem naar Kortrijk. Het zijn twee landelijke wegen. De stad telt in de Marionetten zelf gemiddeld 2.853 wagens per dag. Sinds de knip in de Munkendoornstraat, is het aantal wagens er met gemiddeld 148 per dag gestegen. Dat is een toename van 5,5 procent. De stad vindt die stijging beperkt en stelt dat de Marionetten tot 10.000 voertuigen per dag aan kan. Autoverkeer tussen Hoog Kortrijk en Bellegem en Rollegem moet volgens de stad via de Doornikserijksweg (N50) en Bellegemsestraat verlopen of via de Marionetten, Rollegemsestraat en Rollegemseweg. De stad blijft evalueren en bijsturen indien nodig. (LPS)