Protest op 'kruispunt des doods' INITIATIEFNEMERS MIKKEN OP 1.500 AANWEZIGEN PETER LANSSENS EN JOYCE MESDAG

07 augustus 2018

02u36 1 Kortrijk Ondanks beloftes is het kruispunt R8-N50 in Kuurne nog altijd niet beveiligd. Onlangs nog kwam een fietser er om het leven bij een ongeval. Joeri Verbeeck, die er verminkt raakte na een dodehoekongeval, plant daarom een protestactie.

"Moet hier echt eerst een dode vallen?", vroeg burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne zich in februari nog af. Vijf maanden later werden zijn woorden waarheid, toen op 18 juli fietser Ludwine Louncke (64) uit Harelbeke bij een dodehoekongeval omkwam op het kruispunt van de R8 met de Brugsesteenweg. De maat is meer dan vol, vindt ook Joeri Verbeeck (20). Ook hij werd op 24 april 2015 gegrepen door een vrachtwagen. De Heulenaar verloor een arm en oog. "Ik ben kwaad. Drie jaar geleden kreeg ik de belofte dat het kruispunt veiliger zou worden", vertelt Joeri. "Ondertussen is er een dode gevallen en is er nog altijd niets gebeurd. Stop met de 'schone klap' en doe er iets aan."





Zwart punt

Joeri en Heulenaar Christophe Vanderplancke organiseren daarom op zaterdag 1 september om 16 uur een protestactie op het kruispunt. Ze hebben de Facebookpagina 'protestactie op het kruispunt des doods' opgestart en hopen op 1.500 aanwezigen. "Het kruispunt moet als zwart punt aanzien worden", vindt Christophe Vanderplancke (44). "We voeren actie in het belang van de veiligheid van alle fietsers die er dagelijks passeren."





Overbruggen

Burgemeester Francis Benoit steunt het initiatief. "We gaan het goed voorbereiden, zodat we de Vlaamse overheid een krachtig signaal kunnen geven", legt hij uit. "Het gaat trouwens niet over dat kruispunt alleen, maar over alle kruispunten van de R8 tussen Heule en Harelbeke. Die zijn allemaal gevaarlijk. Er gebeurden al tweehonderd ongevallen, in vijf jaar. De enige echte oplossing is het verder afwerken van de R8, door de gevaarlijke kruispunten te overbruggen", meent Benoit.





Voorlopige maatregelen

Er werd in dat kader op vraag van de Vlaamse overheid onlangs een studie gevoerd over de afwerking van de R8. De resultaten volgen eind september, maar sowieso is een eerste spadesteek ten vroegste voor 2022. In afwachting laat het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt van de R8 met de N50 wel beveiligen. Er komt een apart verkeerslicht, zodat fietsers eerder groen licht krijgen dan andere weggebruikers. Het fietspad aan de kant van Tiger Experience schuift ook wat op om fietsers meer ruimte te geven en de kans op dodehoekongevallen nog meer te verkleinen. De laatste stand van zaken is dat die werken in februari 2019 worden uitgevoerd. "Als dat niet zo is, volgen er nog meer acties", benadrukken Vanderplancke en Verbeeck.