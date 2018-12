Proefproject verlichting in bibliotheek levert elk jaar 5.400 euro op Joyce Mesdag

27 december 2018

16u40 0 Kortrijk Het proefproject met energiezuinige ledverlichting dat twee jaar geleden werd ingevoerd in de stadsbibliotheek van Kortrijk, heeft elk jaar een besparing van 5.400 euro opgeleverd op de energierekening.

Het proefproject ‘circulaire verlichting’ was een primeur voor ons land. De stad koopt licht aan als een dienst voor de bib, terwijl Philips Lighting eigenaar blijft van de lichtinstallatie. Het bedrijf levert de beste ledverlichting en zorgt telkens voor updates. Er wordt verder bespaard door met verlichtingsschema’s, dag- en nachtherkenning en aanwezigheidsdetectie te werken. “Twee jaar later zien we een duidelijk verschil op de energierekening van de stad. De jaarlijkse energiekost is gedaald met 25 procent of 5.400 euro, wat overeenkomt met het jaarlijks energieverbruik van een tiental gezinnen”, zeggen schepenen Arne Vandendriessche (Open Vld) en Bert Herrewyn (sp.a). “De circulaire verlichting is een win-winsituatie. We besparen als stad fors op onze energierekening en dragen ondertussen ons steentje bij voor een beter klimaat door het maximaal hergebruik van de oude verlichting. Door van verlichting niet langer een product, maar een dienst te maken, moeten we ons nooit meer zorgen maken over onderhoud van lampen en armaturen. Bovendien hebben we hierdoor ook toegang tot de allerbeste ledverlichting op de markt. Dergelijke A-producten zouden we nooit gefinancierd kunnen hebben met onze eigen middelen.”