Procureur is uitvluchten moe: “Bord van 70 niet gezien? En de voorgaande borden van 90 dan? Ook niet gezien, zeker?” Hans Verbeke

05 februari 2019

16u29 1 Kortrijk De procureur in de Kortrijkse politierechtbank wond zich dinsdag op rond de excuses waarmee advocaten kwamen aandraven om een zo licht mogelijke straf te krijgen voor hun cliënt die te snel reed in een werfzone op de E403 in Wevelgem. “Hoezo, het bord van 70 niet gezien?”, klonk het. “En alle voorgaande borden dan? En deed de afslanking van drie naar twee rijvakken ook geen belletje rinkelen?”

Nu al enkele weken worden op de Kortrijkse politierechtbank rijverboden en geldboetes uitgedeeld aan automobilisten die eind 2017, begin 2018 te snel reden op de E403 in Wevelgem. Daar was de snelheid toen omwille van werken beperkt tot 70 kilometer per uur. De werken waren al op ruime afstand aangekondigd en gingen gepaard met een geleidelijke snelheidsbeperking: eerst van 120 naar 90, vervolgens naar 70 en op de plaats van een asverschuiving zelfs tot 50 kilometer per uur. Tientallen automobilisten stoorden zich echter niet aan die snelheidsbeperking. Soms was er een lichte tot vrij stevige overtreding maar in behoorlijk wat gevallen lag de gemeten snelheid zelfs boven de 110 kilometer per uur. Het levert de overtreders doorgaans een rijverbod van acht dagen en een geldboete op. Die bedraagt gewoonlijk 400 euro.

Niet één maar een reeks waarschuwingsborden

Toen de zoveelste advocaat dinsdag pleitte dat zijn cliënt het bord niet had opgemerkt waarmee de snelheid beperkt wordt tot 70 kilometer per uur, werd dat het openbaar ministerie plots teveel. “Laat mij toe even tussen te komen”, sprak ze. “Uw cliënt heeft dus het bord niet gezien dat de zone 70 aangeeft. Dat is best mogelijk. Maar wil dat dan ook zeggen dat hij ook de voorafgaande verkeersborden niet heeft opgemerkt? Eerst waren er de borden die de werken aankondigden, dan de borden die een eerste snelheidsbeperking aanduidden, tot 90 kilometer per uur. Het aantal rijstroken werd er herleid, van drie naar twee. En uiteindelijk maakten borden duidelijk dat er in de werken maar 70 per uur mocht gereden worden. Heeft uw cliënt dat dan allemaal niet opgemerkt?” De procureur was niet mals. “Het is onmogelijk om zoveel waarschuwingen naeen niet op te merken. De mensen moeten leren hun verantwoordelijkheid opnemen.”