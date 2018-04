Probus Gulden Sporen van start 11 april 2018

In domein Maelstede in Kuurne vond de charterday plaats van Probus Gulden Sporen. Het is de zevende Kortrijkse club in zijn genre en de 115de afdeling in België. "De noodzaak voor een nieuwe Kortrijkse afdeling drong zich op aangezien het gestelde maximum aantal leden in de zes bestaande afdelingen bereikt was", verduidelijkt voorzitter Johan Vansuyt (centraal op de foto). "Probus is een letterwoord en is afkomstig uit de Engelse benaming 'Association of retired PROfessional and BUSiness-people'. Ons motto is 'sharing'. Vriendschap delen, kennis delen, laten genieten van elkaars talenten, elkaars geesten verrijken, voor elkaar opkomen en instaan indien nodig."





(DRD)